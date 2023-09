Nattan relembra ‘saia justa’ com fãs em Tianguá: 'estava de cueca'

O cantor Nattan relembrou uma situação constrangedora que viveu com fãs após uma atitude da mãe dele, Rosilene Santos. A “saia justa” foi contada pelo artista ao "Splash Entrevista", apresentado por Zeca Camargo.

“Minha mãe é um pouco inocente. Uma vez, estávamos no apartamento em Tianguá, e ela saiu para comprar pão, umas 8 horas da manhã. Mas, lá embaixo, tinha umas meninas esperando para tirar foto. Elas sabiam onde era o apartamento em que eu ficava lá em Tianguá”, iniciou ele.

“Do nada, ouvi um barulho na escada, subindo. Nisso, ela entra e diz: 'pode entrar, ele está ali no sofá'. Eu estava de cueca, jogando videogame! Olhei para as meninas, elas olharam para mim e eu disse: 'o que é isso, mãe?' Ela respondeu: 'as bichinhas estavam esperando para tirar uma foto, eu trouxe elas”.

O cearense ainda revelou que seu grande sonho é dar uma casa própria para a mãe. “Tive a oportunidade de ou mobiliar um apartamento todo para ela morar ou comprar esse carro, e preferi mobiliar o apartamento. Meu sonho é dar a primeira casa para ela. Ainda não realizei, mas vou realizar. Ela sempre vai ser minha prioridade. Se eu realizar os sonhos dela, estarei realizando os meus”.