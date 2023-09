Naldo mostra suposto contato de WhatsApp de Bruno Mars e diz que o ensinou a falar 'gatinha'

Mais uma história de "amizade" do funkeiro Naldo Benny surge nas redes sociais. O carioca afirmou no Instagram — na noite dessa terça-feira (12) — que foi o responsável por ensinar o Bruno Mars a falar as palavras "gatinha" e "gostosa". Os termos foram falados pelo americano durante show no festival The Town, em São Paulo.

O carioca de 44 anos usou as redes sociais para mostrar um print do contato telefônico de Bruno Mars.

Legenda: Print postado por Naldo em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Um internauta ironizou a declaração de Naldo, em referência ao fato de o tecladista de Bruno Mars ter tocado a música "Evidências" no show na capital paulista, diante do sertanejo Xororó: "Daqui a pouco o Naldo aparece em algum podcast dizendo que foi ele quem ligou para o Bruno Mars e falou pra ele chamar o Xororó".

Contato foi comentado em podcast

Naldo Benny abordou o assunto em entrevista ao podcast Flow. O cantor brasileiro expôs, na ocasião, supostos áudios que teria recebido de Bruno Mars por meio de mensagens no WhatsApp. Ele conta que o artista pediu dicas de como "enlouquecer" os brasileiros em seus shows.

"Ele chegou e falou: 'Qual é, Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas?'", relatou o funkeiro. Naldo explicou então que o aconselhou a dizer: "Gatinha, eu quero ficar com você, gostosa", explicou o carioca.

Naldo ainda completou que o vídeo de agradecimento ao Brasil publicado por Mars no Instagram foi inspirado em um clipe dele, "Eu só preciso de amor". O brasileiro ressalta que orientou o americano a fazer algo parecido com a tal produção: "Falei: 'mano, faz uma parada próxima àquilo ali'".