Músico processa cantor Daniel e pede R$ 367 mil na Justiça

Um ex-membro da equipe do cantor Daniel está processando o sertanejo com um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de indenização por danos morais. Tramitando na Justiça do Trabalho de São Paulo, o assunto foi divulgado pela reportagem do Uol Splash, nesta segunda-feira (7).

Além da indenização por danos morais, o músico busca ainda penalização sob a alegação de uso indevido de imagem nas redes sociais sem consentimento ou pagamento. O valor total da causa é de R$ 367.469,16.

Conforme o portal de notícias, o músico teria sido contratado em 28 de abril de 2023 para atuar na equipe do artista, exercendo a função até 5 de fevereiro de 2025.

A defesa do profissional alega que, embora trabalhasse diretamente para Daniel, era obrigado a emitir notas fiscais em nome de outras empresas, em uma tentativa de não revelar o vínculo empregatício.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor Daniel que informou "não se pronunciar sobre o assunto no momento".

Participação em grupo de WhatsApp é usado em processo

No processo, a defesa do músico cita a existência de um grupo de WhatsApp denominado "Equipe Daniel 2023". O espaço era utilizado para repassar informações relacionadas ao trabalho, detalhes de figurino e instruções sobre como o músico deveria tocar.

A ação também apresenta um áudio em que um produtor musical da equipe admitiria a inexistência de contrato de prestação de serviços e faria ameaças veladas em caso de processo judicial.