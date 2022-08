Murda Beatz diz que Anitta ainda não é reconhecida nos EUA como no resto do mundo

Murda Beatz, o namorado canadense de Anitta, disse que a cantora brasileira ainda não é reconhecida nos Estados Unidos como no resto do mundo. “Não acho que os americanos sabem o quão importante ela é para o mundo. Se estou em Portugal ou no Brasil com ela, vendo como as pessoas a tratam e olham pra ela, acho que os Estados Unidos ainda não entendem o poder e a importância dela”, disse ele, em entrevista à “Folha de S. Paulo”.

O canadense ainda contou que conheceu a música da artista brasileira no jogo de videogame “Fifa”. Pessoalmente, eles se encontraram pela primeira vez no ano passado. “Trocamos telefones, continuamos conversando. Ela me mandou playlists de funk, e foi a primeira vez que ouvi”.

Ainda na entrevista, Murda Beatz disse que faz de 500 a 800 beats por ano e as experiências que tem vivido no Brasil servem para ampliar seu leque de influências. Ele ainda revelou vontade de fazer músicas com o rapper L7nnon, do Rio de Janeiro e disse “estar preparando outras colaborações com artistas brasileiros”.

Quem é Murda Beatz

Murda Beatz é o nome artístico de Shane Lee Lindstrom. Ele tem 28 anos e nasceu em Fort Erie, na província de Ontário, no Canadá.

Apesar da carreira como produtor e compositor, o namorado de Anitta é famoso pelas batidas e melodias que cria para músicas de outros artistas. Dois de seus maiores sucessos são de Drake e Travis Scott, com “Nice For What”, de 2018, e “Butterfly Effect”, de 2017. Murda ainda produziu “Motive”, de Adriana Grande e Doja Cat. Em julho desse ano, ele lançou a música “No más” em parceria com Anitta, Quavo, J Balvin e Pharrell.

Em 2021, o namorado de Anitta foi escolhido como um dos jovens destaques do cenário musical pela Forbes Under 30 nos Estados Unidos. A publicação exalta o trabalho do produtor em oito álbuns indicados ao Grammy e mais de 20 álbuns que alcançaram o topo da Bilboard.

Em 12 de junho desse ano, Anitta confirmou o namoro com Murda Beatz ao publicar uma homenagem de Dia dos Namorados.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit