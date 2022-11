Mumuzinho usará nome de batismo para investir na carreira de ator

O cantor Mumuzinho vai começar a usar o seu nome de batismo, Márcio Batista, para investir em sua carreira de ator. O artista ressaltou que não irá abandonar os palcos.

Ele está ao ar na novela 'Todas as Flores', do Globoplay. Em entrevista ao portal gshow, o artista disse que irá diminuir um pouco o ritmo de shows para focar na dramaturgia.

"Na verdade, comecei como ator e depois virei cantor. Essa é a minha primeira novela e no ano que vem quero fazer mais", disse.

Em suas redes sociais, ele ressaltou que não irá pausar sua carreira musical e tem muitos projetos para 2023. "Eu não vou abandonar os palcos, não vou deixar de fazer show", afirmou.

Mumuzinho Artista Realmente vou dar uma diminuida, porque também tenho vontade de estar com meus filhos, família, amigos, mas isso não quer dizer que vou abandonar minha carreira e ser ator. Atuar é uma coisa que eu amo, gosto, me divirto, amo fazer. Mas é só isso, não vou parar de cantar

O cantor de pagode é dono dos sucessos 'Eu mereço ser feliz', 'Fulminante', 'Mande Um Sinal' e 'Você Me Vira A Cabeça'. Em junho, ele lançou o projeto audiovisual 'Resenha do Mumu', com parcerias de Dilsinho, Ferrugem, Zé Vaqueiro, Luísa Sonza, Molejo e Tiee.

Carreira de ator

Márcio participou, em 2012, da minissérie Preamar. Em 2017, atuou no remake de 'Os Trapalhões', da Rede Globo.

Ele estreou nas novelas em 'Todas as Flores', produção especial para o Globoplay Ele interpreta Joca, um homem mulherengo e com comportamentos questionáveis.

Joca vive um triângulo amoroso com Chininha (Micheli Machado), que é casada com Darci (Xande de Pilares).

