MTV EMA 2024 acontece neste domingo (10); confira os indicados, o horário e como assistir

Acontece neste domingo (10) na cidade de Manchester, na Inglaterra, o "MTV EMA 2024" (Europe Music Awards). A cerimônia da música pop terá Anitta como uma das representantes brasileiras, sendo a primeira vez na história da premiação que uma artista brasileira está em três categorias.

Anitta concorre em: "Melhor Colaboração" por "Bellakeo", com Peso Pluma; "Melhor Artista de Música Latina"; e "Maiores Fãs".

Será o aniversário de 30 anos do evento, que neste ano será comandado pela cantora Rita Ora. A artista Taylor Swift lidera a lista de indicações pelo segundo ano consecutivo, disputando sete prêmios.

A cerimônia começa às 17h, pelo horário de Brasília. No Brasil, a premiação será transmitida pela MTV Brasil e pela plataforma de streaming Pluto TV. O red carpet começa às 16h, no canal da MTV no YouTube.

Veja os indicados em cada categoria

Música do Ano

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso

Clipe do Ano

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

LISA e Rosalía – NEW WOMAN

Taylor Swift e Post Malone – Fortnight

Artista do Ano

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Melhor Collab

Charli xcx, Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

LISA, Rosalía – NEW WOMAN

Peso Pluma, Anitta – BELLAKEO

Taylor Swift, Post Malone – Fortnight

Artista Revelação

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Melhor Artista Pop

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Melhor Afrobeats

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

Melhor Artista de Rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

Melhor Artista Latino

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

Melhor Artista de K-Pop

Jimin

Jungkook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Melhor Artista Alternativo

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Melhor Artista Eletrônico

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

Melhor Artista de Hip Hop

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Melhor Artista de R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

USHER

Victoria Monét

Melhor Live

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift

Travis Scott

Melhor Artista Push

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

Maiores Fãs

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

Melhor Artista Brasileiro