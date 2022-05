Morre em Goiânia pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone

Morreu, no início da tarde desta terça-feira (10), em Goiânia, o pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone. As informações são do G1.

Deusdedites Felix de Miranda, de 88 anos, estava na casa onde vivia, na capital goiana. A assessoria do cantor disse que a causa da morte foi senilidade — definida como a debilidade do organismo causada pela velhice, e hipertensão arterial.

Ele deixa esposa, cinco filhos, 11 netos e um bisneto. A família não quis divulgar informações sobre o velório e enterro do pai de Bruno.

AVC há dez anos

A assessoria de Bruno não forneceu mais informações se o homem possuía alguma doença específica. a equipe explicou que, há cerca de 10 anos, o idoso sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, estava acamado.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit