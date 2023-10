Melim anuncia pausa em gravação do 'Altas Horas' para focar em carreira solo: 'não é o fim'

A banda Melim está prestes a dar uma pausa indeterminada nos trabalhos musicais como grupo. O anúncio ocorreu durante as gravações do programa 'Altas Horas', na última segunda-feira (30), mas só deve ser oficializado no sábado (4), quando o programa vai ao ar na Rede Globo.

"Vamos dar uma pausa na nossa banda para seguirmos nossos novos sonhos, que são carreiras solos. Conversamos muito. Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando. Sei que é difícil para algumas pessoas, somos irmãos, a gente trabalha junto e convive junto", comentou Diogo no palco.

Veja também

Segundo bastidores das gravações, Gabi Melim foi uma das mais emocionadas no palco do programa, e resolveu esclarecer aos fãs o contexto da decisão entre os irmãos.

"Mas é um encerramento de ciclo, não é um fim. É começo de outro ciclo. Melim é sempre vivo na gente e parte do que somos. Vou até chorar", disse ela, sem conceder mais detalhes de como se dará o fim das apresentações do grupo.

A Universal Music, gravadora responsável pelo Melim, se posicionou ao jornal Extra apenas informando que todos os detalhes do grupo serão anunciados no programa apresentado por Serginho Groisman.