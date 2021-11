MC Pedrinho defende fã após briga em show: 'se agredir a mina, vai levar um pau'

O cantor MC Pedrinho, 19 anos, dono do hit "Bipolar", defendeu uma fã após um homem tentar agredi-la na última segunda-feira (1º). Ao ver que a menina estava encharcada, ele a chamou para o palco e ameaçou o agressor: "Se agredir a mina, vai levar um pau, cachorro". As informaçõs são do portal G1.

Usuária do perfil "Chilena" no TikTok, a fã compartilhou um vídeo sobre a confusão na terça-feira (2). Desde então, a gravação foi assistida mais de 9,5 milhões de vezes na rede social.

Legenda: Usuária do TikTok divulgou caso na rede social Foto: reprodução/TikTok

No dia seguinte, ela publicou outro vídeo na plataforma, no qual explicava estar na festa, ocorrida no Guarujá (SP), quando um homem ficou tentou passar por ela e uma amiga. Durante as tentativas, ele atrapalhou a dupla, que estava próxima à grade do show, chegando a apertar uma das jovens em dado momento.

Em razão disso, a fã jogou bebida no homem, que revidou e começou a ameaçá-la.

Nesse momento, o funkeiro, que percebeu a cena durante a performance, interveio na situação e a chamou para o palco, onde secou o rosto dela enquanto a fã explicava o caso.

"Ele foi um amor de fofo, eu parabenizo a equipe dele que foi super gentil comigo. Eu já era fã dele, agora sou muito mais", relatou.

Quem é MC Pedrinho

Segundo o site O Fuxico, o funkeiro, cujo nome verdadeiro é Pedro Maia Tempester, nasceu e Cabreúva (SP) e foi criado na Zona Norte da capital paulista. Aos 12 anos, ele ficou conhecido nacionalmente pela canção "Dom Dom Dom", cujo clipe oficial tem mais de 20 milhões de visualizações.

Com a fama, o artista tirou a mãe, Analee Maia, do trabalho de empregada doméstica. Caçula da família, ele tem outros três irmãos.