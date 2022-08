MC Kauan é preso por tráfico de drogas em SP

Foi preso, por tráfico de drogas, o funkeiro MC Kauan. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (23), em São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações do portal de notícias g1, a Justiça acolheu recurso do Ministério Público (MP) para condená-lo a quatro anos e dois meses de prisão, em regime fechado.

Ainda conforme a publicação, o cantor foi conduzido ao 1º Distrito Policial (DP) do município, e depois será encaminhado para uma penitenciária da região.

Em janeiro 2014, Kauan foi preso pela primeira vez por posse de 19 pinos de cocaína e 22 frascos plásticos contendo cloreto de metilen (lança-perfume), também em São Vicente, São Paulo.

Já em outubro de 2019, ele foi condenado na Justiça por tráfico de drogas, mas o artista respondeu ao processo em liberdade. Dentre os sucessos do cantor, está a música 'Mestre das Fugas', com mais de 10 milhões de acessos.

