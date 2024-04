MC Dieguin Md morre afogado em represa de SP ao gravar conteúdo para redes sociais

Diego Kauã Oliveira Santos, de 20 anos, morreu afogado, enquanto gravava um vídeo para as redes sociais, nesta terça-feira (16). MC Dieguin Md estava na represa Salto Grande, em Americana, no interior de São Paulo, quando sofreu o acidente. O caso é investigado como morte suspeita pela Polícia Civil.

O funkeiro estaria em numa caixa d'água pouco antes de cair na represa. "Testemunhas que estavam junto a vítima, tentaram salvar o jovem, sem sucesso. Acionaram então o Corpo de Bombeiros que não conseguiu resgatar o homem com vida. O BO foi registrado como morte suspeita no 4º DP de Americana, onde foi requisitado laudo pericial e segue para investigações do ocorrido", informou a Secretaria da Segurança de São Paulo em nota enviada ao g1.

O velório ocorre nesta quinta-feira (18), no Cemitério Municipal de Paulínia. Já o sepultamento irá ocorrer no Cemitério Parque das Palmeiras.

Veja também

Quem era MC Dieguin

Nas redes sociais, Dieguin possuía mais de 120 mil seguidores. No Instagram, o artista compartilhava o cotidiano, músicas e vídeos engraçados.

Ele se descrevia como cantor e compositor, "de Paulínia para o Mundo".