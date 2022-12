MC Carol diz que está 'tudo resolvido' com DJ LK e que receberá por 'Tubarão, te amo'

A funkeira MC Carol revelou em postagem no Twitter, nesta quarta-feira (8), que resolveu a questão da autorização e pagamento dos direitos autorais pela música "Tubarão, Te Amo".

Na terça-feira (6), a carioca havia afirmado que não tinha autorizado e tão pouco recebido pelo uso da voz na música "Tubarão, Te Amo", também pelo Twitter.

Após acertar valores, m novo tweet, MC Carol convidou também DJ LK da Escócia, responsável pelo hit, para fazer uma outra parceria.

"Pessoal já está tudo resolvido desde ontem! Meu décimo terceiro vai entrar e tá tudo bem. DJ LK bora fazer uma música juntos?", escreveu MC Carol.

Falta de contato gerou "climão"

Na reclamação, MC Carol tinha afirmado que tentou contato com LK da Escócia, mas não teve retorno.

No Instagram, DJ LK da Escócia chegou a rebater MC Carol.

"Como vocês viram no post, ela falou que está tentando falar comigo há muito tempo. Ela me chamou hoje, no mesmo horário que ela fez a montagem. A música está em top 3 nos Estados Unidos, está tocando na Farofa, em todo lugar... e ela vem me chamar agora que a música está assim? Essa música tem quatro meses e ela nunca me chamou! Agora, final do ano, todo mundo quer um dinheirinho", disse ele.