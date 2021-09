Matuê investiga se tem rara condição inflamatória; entenda o que é a doença de Still do adulto

O rapper cearense Matuê, de 27 anos, informou que exames médicos indicaram que ele sofre de uma rara doença chamada “Still do adulto”. O músico foi internado com dores musculares em agosto e recebeu alta no último dia 11, após quatro dias. O diagnóstico apontado foi divulgado por ele nesta terça-feira (31/8).

“Tenho episódios de mialgia, seguidos de manchas vermelhas na pele. É bem debilitante. Eu, às vezes, não consigo me mexer de tanta dor”, disse, nas redes sociais, quando ainda não sabia a causa do problema.

Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), a doença de Still do adulto é “uma rara condição inflamatória sistêmica de etiologia ainda desconhecida, que, geralmente, acomete adultos jovens”.

Dentre os sintomas, estão febres, manchas vermelhas no corpo, mialgia e artrite, entre outros. Conforme a SBCM, o diagnóstico é complicado e ocorre por exclusão, ou seja, após outras doenças serem descartadas.

Nas redes sociais, Matuê relatou as aflições antes de descobrir a causa. Inicialmente, acreditou que poderia ser um quadro de estresse. “Fiquei os últimos quatro dias no hospital. Eu acredito que seja psicossomático devido todo ‘stress’, mas tenho medo de ser algo pior”, publicou em 11 de agosto.

No mesmo dia, ele acrescentou que “nenhum médico conseguia explicar a situação”. Frisou, ainda, que problema não estava relacionado ao consumo de drogas ilícitas, como alguns internautas haviam insinuado em suas redes sociais.

“Estou limpo há algum tempo e todos meus exames voltaram normais”, completou. Ao anunciar o diagnóstico, nesta terça-feira (31), o rapper reiterou:

“Aparentemente, eu tenho uma doença rara chamada ‘doença de still do adulto’. Todo esse rolê de hospital não tinha nada a ver com drogas, como eu já tinha dito”, enfatizou.

De acordo com a SBCM, o tratamento para a doença de Still ocorre com o controle da atividade inflamatória, com medicamentos.