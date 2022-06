O evento Vybbe Junina encerra programação da primeira edição da festa no domingo (26). Para finalizar a programação em grande estilo, a cantora Mari Fernandez sobe ao palco da festa, no Colosso Fortaleza. No repertório da cearense, hits como "Agonia", Comunicação Falhou", entre outros.

A festa conta ainda com um repertório recheado de muito forró das antigas de Laninha Show, além da dupla Ícaro e Gilmar trazendo muito sertanejo.