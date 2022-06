Maraisa fica ferida após explosão de box de banheiro em São Paulo

A cantora Maraisa viveu momento de tensão após show realizado no último sábado (18). Tomando banho, ela foi surpreendida com a explosão do box do banheiro onde estava, o que espalhou diversos cacos de vidro no local e causou um corte no pulso. As informações foram publicadas pelo colunista Leo Dias.

"No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim", explicou a sertaneja em um vídeo publicado no Instagram SertanBrasil.

No local, Maraisa teria recebido atendimento do Corpo de Bombeiros com o intuito de analisar o ferimento no pulso. Entretanto, qualquer problema maior logo foi descartado.

Maraisa fez apresentação com Maiara, irmã e colega de dupla, na cidade de Jaboticabal, localizada no interior de São Paulo. As duas ainda seguem agenda intensa para as apresentações no período junino.

