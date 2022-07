Maiara e Fernando terminam namoro, diz colunista

Os sertanejos Maiara e Fernando Zor terminaram o relacionamento mais uma vez. O fim do namoro ocorreu na madrugada dessa quinta-feira (30). As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Amigas próximas à dupla de Maraísa relataram ao jornalista que a cantora está bem, reagiu com tranquilidade e segue focada nos projetos musicais com a irmã.

Maiara e Fernando estão juntos publicamente há três anos. Nesse intervalo, fãs apontam que o agora ex-casal já se separou 10 vezes. A última reconciliação teria acontecido no último mês de abril.

Até agora, porém, os artistas sertanejos não se pronunciaram sobre o suposto término. Esta matéria será atualizada caso haja informações oficiais.