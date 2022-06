Luisa Sonza é confirmada como convidada no Lud Sessions, projeto de Ludmilla

A cantora Ludmilla anunciou que Luísa Sonza, com quem realizou parceria na música "Café da Manhã", será a nova convidada do projeto "Lud Session". Nele, a compositora costuma realizar uma apresentação acústica de uma música ao lado de outro artista. As informações são do Yahoo! Notícias.

A previsão de lançamento está para o dia 30 deste mês. Após realizarem uma parceria na música que integra o álbum "Doce 22", de Luísa, a dupla deve repetir o sucesso.

O "Lud Session" já teve a presença de Gloria Groove, registrando mais de 80,6 milhões de visualizações no YouTube. As duas cantaram "Modo Avião", "A Tua Voz", "700 Por Hora", "Radar" e "A Música Mais Triste do Ano", de Luis Lins.

Já quando teve a participação de Xamã participar do projeto. Ludmilla e ele cantaram músicas como "Gato Siamês" e "Recomeçar". O vídeo registrou mais de 35 milhões de visualizações na plataforma de vídeos.