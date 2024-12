Luan Santana compartilha primeira foto com filha Serena: 'Sensação inexplicável'

O papai de primeira viagem Luan Santana, 33, compartilhou a primeira foto com a filha, Serena, neste domingo (29) em seu Instagram. O registro, que já ultrapassa dois milhões de curtidas, foi feito minutos após a designer de moda Jade Magalhães, 31, dar à luz.

"O dia mais feliz das nossas vidas. seja bem-vinda minha Serena. Deus é muito bom", escreveu Luan na postagem. A herdeira do casal nasceu na noite do último sábado (28), às 18h22, em São Paulo.

Veja também Zoeira Marido de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora e do filho recém-nascido, que está na UTI Zoeira Justiça argentina acusa cinco pessoas por morte de Liam Payne

Por conta do nascimento de Serena, o sertanejo precisou cancelar o show que seria realizado no sábado, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Luan já estava no local, mas retornou à capital paulista às pressas para acompanhar o parto de pertinho.

Já neste domingo, o novo papai do pedaço fez a primeira apresentação após o nascimento do bebê. Em show em Florianópolis, ele se surpreendeu ao ouvir o público entoar o nome da recém-nascida e, então, falou sobre a nova fase.

"Ontem, sem dúvida nenhuma, foi o dia mais feliz da minha vida. Uma sensação inexplicável. Só você que é pai ou mãe vai entender o que estou falando agora. Minha vida vai virar de cabeça para baixo de um jeito lindo e maravilhoso. Bem-vinda, Serena! Depois de tanto tempo, 17 anos de muito amor e que a gente se conhece", disse Luan, emocionando o público.

Luan e Jade se casaram no civil em 29 de novembro deste ano, em uma cerimônia intimista. Cinco meses depois, os dois anunciaram a gravidez. Segundo Luan Santana, em uma entrevista recente para o programa 'Domingo Espetacular', da TV Record, a inspiração para o nome da primeira filha veio da ex-tenista americana Serena Williams.