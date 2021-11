Luan Santana assume namoro com modelo Izabela Cunha: 'encontrei minha ilha!'

O cantor Luan Santana anunciou o namoro com Izabela Cunha nesta quarta-feira (3), meses após serem vistos em público. Os dois foram flagrados em fevereiro deste ano, uma das primeiras aparições de Luan com outra mulher após o fim do relacionamento anterior.

"Encontrei minha ilha", escreveu ele na publicação das redes sociais. O namoro, no entanto, não é novo, já que Luan chegou a confirmar às fãs, ainda em setembro, que já estava namorando.

Luan Santana e Izabela Cunha

Na galeria de fotos, Luan registrou alguns dos principais momentos vividos ao lado da amada nos últimos meses. Confira:

Antes do namoro com Izabela, Luan se envolveu brevemente com a influenciadora Franciny Ehlke, mas não chegou a oficializar o affair. Este, inclusive, é o primeiro namoro de Luan após o fim do noivado com Jade Magalhães, com quem ficou por 12 anos.

