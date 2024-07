Lauana Prado passa mal e é substituída às pressas em festival

Lauana Prado, de 35 anos, passou mal e foi substituída às pressas na programação do Orlândia Rodeo Music, festival onde faria um show na noite dessa segunda-feira (8) na cidade de Orlândia, interior de São Paulo.

A cantora teve um mal-estar seguido de diarreia e vômito horas antes de subir ao palco, e foi diagnosticada com gastroenterite aguda. "Tive de vir pro hospital porque acordei mole demais da conta. Não está parando nada no meu estômago", disse a sertaneja em um vídeo postado nos stories do Instagram para os seus 5,7 milhões de seguidores.

Na postagem, ela destacou a ausência no festival: "Orlândia, infelizmente vamos ter que remarcar esse show. [A doença] Pegou todo mundo há pelo menos duas semanas, a equipe toda vem sendo acometida. Eu fui uma das últimas."

A cantora aproveitou para tranquilizar os fãs. "Estou bem, só fraquinha mesmo porque, como não estou conseguindo digerir nada, não estou tão acordada e sinto fraqueza e disposição. A pressão está ótima. Só vou fazer uns exames de sangue e vou pra casa descansar", disse.

A equipe de Lauana pediu desculpas aos fãs pelo incidente e garantiu a presença da artista na próxima edição do festival. "Em respeito e carinho a todos os fãs, Lauana já confirmou presença no Orlândia Rodeo Music 2025. Os próximos shows da agenda da artista estão confirmados", informou a assessoria, em nota divulgada também no Instagram, em uma postagem em colaboração com o festival.

"Para que a artista possa se recuperar seguindo as recomendações médicas, o show de hoje está cancelado. A equipe [da cantora] já se encontrava toda no local", complementou a equipe ao anunciar a dupla Rio Negro e Solimões como substituta no evento.