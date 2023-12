Junior Vianna tem suspeita de leptospirose, diz equipe do cantor

O cantor cearense Júnior Vianna segue internado em hospital privado de Fortaleza, nesta quinta-feira (14). Ele deu entrada na unidade de saúde com febre e dores pelo corpo. Ao Diário do Nordeste, a equipe do artista afirmou que existe a suspeita do diagnóstico de leptospirose.



"O exame está para sair, mas tudo indica que o quadro leve para suspeita de leptospirose. Foi o que foi falado. Tudo leva ao quadro clínico da doença", relatou a equipe do artista.

Na tarde desta quinta-feira (14), um novo boletim médico sobre a saúde do artista foi divulgado.



"Relato que o paciente José Germano Viana Junior encontra-se internado em unidade hospitalar, sob cuidados médicos, aceitando bem as medicações, com diagnóstico e cuidados definidos, apresentando estabilidade clínica", diz o documento assinado pelo médico do hospital em que o cearense está hospitalizado.

O que é leptospirose?

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira.

A infecção ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. O período de incubação, ou seja, intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco.

O tratamento com o uso de antibióticos deve ser iniciado no momento da suspeita. A automedicação não é indicada. Ao suspeitar da doença, a recomendação é procurar um serviço de saúde e relatar o contato com exposição de risco.