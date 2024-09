Joelma sofre acidente e poderá usar cadeira de rodas ou bota ortopédica em show

A cantora Joelma poderá realizar o próximo show — marcado para este sábado (21) em Santarém, no Pará, utilizando uma bota ortopédica ou em uma cadeira de rodas. A artista sofreu uma queda durante a apresentação realizada no último domingo (15), em Bilbao, na Espanha. Conforme boletim médico, a cantora sofreu "entorse no tornozelo direito, com lesões ligamentares e tendinosas".

"Encontra-se em acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia para voltar aos palcos e seus compromissos de carreira o mais breve possível", diz boletim assinado pelo médico Mauricio Leite de Souza Junior.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a equipe da artista revelou que ela realizou exames de imagens na última terça-feira (17), no hospital Memorial Star, em Recife. A assessoria de imprensa a paraense revelou ainda que o cronograma de shows da artista está mantido.

"Joelma se apresentará adaptada à sua condição, podendo utilizar uma cadeira de rodas ou bota ortopédica, sempre priorizando sua saúde e bem-estar. Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs e contamos com o apoio de todos nesse momento de recuperação", diz comunicado.