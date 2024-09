Vaquejada de Itapebussu 2024 começa hoje (18) combinando arte, cultura, música e solidariedade

A cidade de Maranguape, no Ceará, abriga a mais tradicional e antiga vaquejada do Brasil. Realizada desde 1945, a Vaquejada de Itapebussu, que é considerada patrimônio cultural do Estado, protegido por lei estadual, celebra 79 anos em 2024 mantendo viva a essência que a tornou um ícone da cultura nordestina. O evento acontece de hoje a domingo (22), no Parque Novilha de Prata, combinando arte, cultura, gastronomia, shows musicais, solidariedade, atividades para toda a família, além de reunir milhares de apaixonados pelo esporte.

A programação começa com a tradicional cavalgada dos vaqueiros encourados, uma procissão que percorre as ruas até a Igreja Matriz, com saída Praça São Francisco (Bairro Altos), onde os fiéis recebem a bênção do pároco. Em seguida, o cortejo segue em direção ao Santuário do Parque Novilha de Prata para a celebração da Missa do Vaqueiro, momento em que os vaqueiros oferecem suas vestimentas à Nossa Senhora.

A procissão marca também o início dos festejos de São Miguel Arcanjo, padroeiro de Itapebussu, como uma celebração que reflete a forte conexão entre a festa e as tradições religiosas, transmitidas de geração em geração. Logo após, muito forró Pé de Serra no Barracão do Parque Novilha de Prata.

Além da procissão, a partir desta quarta, começam as competições da vaquejada, com rodadas qualificatórias que oferecem flexibilidade de horários. Por estar localizada próxima à Capital, a Vaquejada de Itapebussu consegue atrair vaqueiros e participantes vindos de diferentes regiões do País.

Na quinta-feira (19), as competições continuam durante todo o dia, com transmissões ao vivo pelo YouTube, e uma rica programação cultural é oferecida aos visitantes no fim da tarde, estendendo-se até a noite.

Na sexta-feira (20), além da competição, a programação cultural começa por volta das 16h e inclui shows à noite, com entrada parcialmente gratuita. A área frontstage será acessível mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado às comunidades carentes da região. As apresentações musicais ficam por conta de Toca do Vale, Manim Vaqueiro e da dupla Kaká e Pedrinho.

A programação continua no sábado (21), com competições e eventos culturais gratuitos à tarde. À noite, o público também poderá aproveitar os shows de Zé Cantor, Lagosta Bronzeada, Taty Girl e Forró Real com valores a partir de R$70.

Para quem busca uma experiência exclusiva, o Camarote Forró no Sítio estará à venda. Esse espaço premium oferece uma série de benefícios, como área coberta, entrada exclusiva, visão privilegiada dos shows, bancos de descanso, bares, praça de alimentação e banheiros exclusivos. Além disso, os frequentadores poderão desfrutar de ativações e experiências personalizadas, tornando o festival ainda mais especial para aqueles que desejam conforto e comodidade.

No domingo (22), as atividades começam mais cedo, às 14h, e seguem até as 22h, também com entrada gratuita. Durante todo o evento, vaqueiros de diversas regiões do Brasil competem, com destaque para o popular X1 de vaquejada, uma modalidade intensa que será transmitida ao vivo.

História da vaquejada

A história da Vaquejada de Itapebussu remonta a 1945, um tempo marcado pelo término da 2ª Grande Guerra Mundial e pelo fim do cangaço no Nordeste brasileiro. Desde então, este evento tem sido um catalisador da cultura vaqueira, moldando e impulsionando o cenário da vaquejada ao longo dos anos.

Com um histórico sólido de sucesso, a Vaquejada de Itapebussu já conquistou destaque internacional em duas ocasiões, sendo amplamente reconhecido por sua relevância em diversos países, como Venezuela, Chile, Equador, Colômbia, Estados Unidos e Paraguai. Toda essa trajetória, marcada por conquistas e resultados expressivos, agora se volta para um novo objetivo: estabelecer Itapebussu como uma das vaquejadas mais importantes do Brasil, renovando suas bases e consolidando sua posição no cenário nacional.

Em 2025, Itapebussu sediará o grande circuito de vaquejadas, encerrando o evento com a celebração dos 80 anos da vaquejada mais antiga e tradicional do Brasil. Esse marco reforça a importância da cidade como referência cultural e esportiva para o estado do Ceará e para todo o país.

Um dos destaques da vaquejada de Itapebussu é o compromisso com o bem-estar animal e o cumprimento das normas de segurança. Todos os animais envolvidos passam por inspeções rigorosas, garantindo que não haja maus-tratos. A pista de competição é preparada com cuidado, com areia fofa que oferece segurança tanto para o cavalo quanto para o boi e o vaqueiro.

Além da vaquejada, o evento também promove ações sociais nas escolas, com oficinas de musicalização voltadas para a preservação da cultura nordestina. As crianças terão a oportunidade de aprender sobre a sanfona e outros instrumentos icônicos da música regional, além de participar de atividades voltadas para o artesanato e empreendedorismo local.

Palco Cultural

De 19 a 21 de setembro, a programação cultural ocorre das 18h às 21h, com início antecipado no domingo, às 14h. Os destaques incluem bandas de forró pé de serra, espetáculos teatrais, grupos de cultura popular e violeiros.

O evento promove cultura, empreendedorismo e desenvolvimento social, com atividades nas escolas de Itapebussu. O Palco Cultural terá intérpretes de Libras, e o parque contará com rampas, banheiros adaptados e estruturas acessíveis. A programação inclui um coral de idosos do CRAS de Itapebussu e visitas guiadas para crianças ao Parque Novilha de Prata, reforçando a tradição da vaquejada.

Nas escolas, haverá atividades de musicalização e contação de histórias para alunos da educação infantil ao ensino médio, promovendo maior contato com a cultura da vaquejada.

O "Forró no Barracão" acontece todos os dias às 15h, com pratos típicos da rede Cordeiro de Ouro e forró autêntico. A programação cultural da Vaquejada de Itapebussu 2024 é apoiada pelo SESC Ceará e Ministério da Cultura.

Economia

A Vaquejada de Itapebussu está prestes a agitar o cenário vaqueiro brasileiro, com uma premiação estimada em mais de R$ 172 mil. Daniel Sidrim, idealizador do evento, prevê a movimentação de mais de R$ 1,5 milhão, gerando mais de mil empregos diretos e indiretos. Essa injeção de receita não se limita apenas às competições, abrangendo setores como aluguel de casas e pousadas, patrocínios e espaços para empreendedores locais.

"A Vaquejada de Itapebussu não apenas celebra a tradição vaqueira, mas também contribui para a economia local, demonstrando que eventos culturais podem ser motores de crescimento e desenvolvimento", afirma Daniel Sidrim.

Competição

Desde os habilidosos profissionais até os promissores competidores mirins, todos terão a oportunidade de demonstrar sua maestria e disputar uma fatia desse prêmio. São R$ 172 mil em prêmios distribuídos por sete categorias.

A premiação para a categoria Profissional será de R$ 50 mil, com R$ 15 mil para o primeiro colocado e R$ 35 mil divididos entre o segundo e até o quinto ou décimo lugar. Nas categorias Amador e Aspirante, o total será de R$ 40 mil, sendo R$ 10 mil para o primeiro e R$ 30 mil para os demais até o quinto ou décimo. Na categoria Jovem, o prêmio é de R$ 2 mil, com R$ 1 mil para o primeiro, e R$ 500 para o segundo e terceiro lugares. O Derby premiará R$ 15 mil (R$ 7 mil para o primeiro, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro), enquanto na categoria Master serão R$ 20 mil, com R$ 5 mil para o primeiro e R$ 15 mil para os classificados até o quinto ou décimo lugar. Na categoria Feminino, a premiação será de R$ 5 mil (R$ 2,5 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro lugares).

Manejo e proteção dos animais

A qualidade da boiada e da pista são fatores de destaque. A pista é composta por mais de 300 carradas de areia de rio, que é constantemente revolvida com tratores, garantindo uma profundidade adequada. Para se ter uma ideia, até uma caminhonete 4x4 teria dificuldade para transitar na pista, devido à areia extremamente fofa. Isso cria uma superfície macia, que protege cavalo, vaqueiro e boi em caso de quedas, minimizando os riscos de lesões. O objetivo é garantir que ninguém se machuque.

A estrutura segue rigorosamente todas as normas de manejo e proteção dos animais. O rabo do boi, por exemplo, não é puxado diretamente; é utilizado um rabo artificial que evita qualquer dano ao animal. Os cavalos também são inspecionados ao longo da competição, e qualquer sinal de maus-tratos ou ferimentos resulta em penalidades para o competidor. Parceria sólida com os órgãos de fiscalização, que garantem que todos os animais no parque estejam devidamente vacinados e em boas condições de saúde, prevenindo qualquer risco de contaminação.

A Vaquejada de Itapebussu se compromete com o bem-estar animal e o uso responsável dos recursos, como água, além de garantir a segurança geral do evento. Além disso, teremos uma exposição de artesanato local e uma forte presença de empreendedores da região, que irão comercializar uma ampla variedade de produtos, desde móveis até artes decorativas. A gastronomia também será um dos pontos altos do evento, oferecendo uma diversidade de pratos regionais.

Por fim, o evento será o ponto de partida para um grande circuito de vaquejadas, culminando em 2025, com a celebração dos 80 anos da vaquejada de Itapebussu, a mais antiga e tradicional do Brasil. Nossa meta é consolidar Itapebussu como referência nacional, replicando o sucesso da cidade em outras vaquejadas pelo estado e pelo país, e fortalecer essa tradição que tanto representa a cultura nordestina.

Ação social

Na área social, serão realizadas ações voltadas para a musicalização em escolas. Esse projeto incluirá introdução musical, formações e oficinas que têm como foco a preservação e promoção da cultura nordestina, especialmente através da música. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar o uso de instrumentos icônicos, como a sanfona, em oficinas dedicadas a despertar o interesse pela musicalidade regional. Além disso, haverá visitas de membros da comunidade, trazendo uma oportunidade para compartilhar e reviver experiências culturais. Estudantes também participarão dessas atividades, recebendo uma introdução à cultura nordestina, incluindo tradições musicais, esportivas, religiosas e artesanais.

Solidariedade

A vaquejada se destaca não apenas pela sua tradição, mas também pela forte ação de solidariedade. No dia 21, sexta-feira, os visitantes do Parque serão convidados a contribuir com 1kg de alimento não perecível, que será destinado à doação para comunidades locais.

Essa ação visa beneficiar 44 comunidades que trabalham para melhorar a qualidade de vida na região, reforçando o compromisso com a responsabilidade social. A organização espera contar com a generosidade dos participantes e visitantes para fazer dessa iniciativa um sucesso.

Empreendedorismo

O evento também promoverá o empreendedorismo, com diversos empreendedores locais comercializando produtos que vão desde móveis até artes decorativas. Além disso, haverá uma variada oferta de gastronomia, proporcionando ao público uma experiência rica em sabores regionais.

Programação

Abertura (quarta-feira, 18)

17 horas: Cavalgada dos Vaqueiros Encourados com saída Praça São Francisco (Bairro Altos) em direção ao Parque Novilha de Prata

OBS.: LEVAR 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

18 horas: Tradicional Missa no Parque Novilha de Prata

19h30 às 20h30: Muito forró Pé de Serra no Barracão do Parque Novilha de Prata