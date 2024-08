João Gomes curte férias com Ary Mirelle e filho em Paris

O cantor João Gomes embarcou com destino a Paris na companhia de Ary Mirelle e do filho do casal, Jorge, de apenas sete meses. Nas redes sociais, eles compartilharam imagens do primeiro dia de férias, em frente a Torre Eiffel.

Conforme o “Extra”, a família está hospedada num hotel que conta com pequena cozinha, sala, banheiro com hidromassagem e cama king size no quarto, com diária de R$ 2,5 mil. Eles também viajaram na classe executiva do avião.

Ainda durante a viagem, Ary e João conseguiram ter momentos a dois e passearam pela tradicional avenida Champs-Élysées, onde o cantor comprou novos looks após dizer que só tinha levado uma malinha com "duas mudas de roupa".

Jorge é o primeiro filho do casal, que nasceu em janeiro desse ano. O parto da influenciadora aconteceu de forma não programada e ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. Atualmente, Ary Mirelle mostra a rotina como mãe nas redes sociais, e a vida como companheira do cantor.