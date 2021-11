Israel e Rodolffo são acusados de apologia à cultura do estupro em letra de música; dupla rebate

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo, do hit 'Batom de Cereja', está sendo criticada pelo lançamento mais recente da carreira, feito na última sexta-feira (19), a canção 'Dar uma namorada'.

No Instagram, em uma publicação de vídeo, a psicanalista, Doutora em Psicologia e feminista Manuela Xavier apontou que a letra da música "faz apologia ao estupro".

Apesar de não citar a palavra estupro, por conta das regras da rede social, Manuela pediu para que as seguidoras se manifestassem na publicação e demandou providências da gravadora da dupla.

"Se a mulher for est..., a culpa é dela. Porque ela atiçou. A música é uma apologia clara ao est... A realidade no Brasil não é isso que acontece numa rua escura, um homem mascarado. Em 80% dos casos, a vítima conhece seu agressor", escreveu.

Na legenda do vídeo, Manuela também citou a impossibilidade de citar a palavra no próprio perfil. "Esse é um vídeo de silêncios. Não posso pronunciar a palavra est... Vejam bem, eu, uma mulher, não posso fazer uma denúncia sobre a cultura do estu... que faz uma de nós vítima a cada 8 minutos; mas Israel e Rodolffo, dois homens brancos, podem cantar que "me atiçou vai ter que dar uma namorada", confirmou.

Veja a publicação:

Resposta de Rodolffo

Apesar de não ter utilizado as próprias redes sociais para falar sobre o assunto, o cantor Rodolffo comentou na publicação de Manuela a opinião sobre a crítica.

"Boa noite, Manuela, tudo bem? Olha, primeiramente eu acho que você está exagerando nas observações, pois a gente faz música para homem e para mulher. Uma mulher pode cantar para um homem essa letra, ela é unissex", começou o artista.

Rodolffo ainda chegou a dizer que a música é "alegre e descontraída". "Sou totalmente a favor de sua causa, estou com você. Agora, vir criticar meu trabalho induzindo as pessoas a pensarem que é uma música machista, não. Foi feita para mulher cantar também", completou.

Entretanto, Manuela devolveu a resposta informando que Rodolffo estava duplamente equivocado. "Eu sou uma mulher. Eu sei o que é cultura do estupro. Não será você, um homem, a me dizer o que é ou não machista, até porque isso seria muito machista, concorda? Converse com mulheres. Converse com coletivos feministas", disse.

Confira abaixo a letra completa de 'Vai dar uma namorada':

Toma cuidado com o que você anda falando

Na hora H

De acordo com a lei dos solteiros

Cama não é local pra se declarar

Tudo que cê ta falando

Pode ser usado a favor de você

Já pensou se acredito e me apego

Não vai ter pra onde correr

Cê não vai, me iludir de graça

Me atiçou, vai ter que dar uma namorada

Se não ta querendo rolo, então não caça

Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Composição: Renato Campero, Matheus Cott, Thales Gui e Ciro Neto

