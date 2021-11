Investigações policiais apontam suspeito de disparos contra MC Jotinha, no Rio de Janeiro

Um suspeito da morte do cantor de funk Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, foi identificado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), no Rio de Janeiro.

A família de MC Jotinha já prestou depoimento sobre o caso e, enquanto isso, a polícia segue na busca por imagens das câmeras de segurança da região.

A morte de Jotinha aconteceu na madrugada da última terça-feira (16). O crime aconteceu logo após o cantor tentar separar uma briga em um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Jones Araújo, pai da vítima, presenciou o crime quando o rapaz de 17 anos saía do local. "Ele estava no forró e eu fui lá chamar ele para casa. Ele me abraçou, disse que me amava e que ia ficar comigo até o último dia da vida dele. Foi quando começou a confusão ao nosso lado, com amigos dele, e ele foi separar", disse em entrevista ao portal G1.

Carreira na música

O pai do MC também revelou que ele cantava desde os 4 anos de idade, colecionando canções como 'Poxa Vida Hein Uol', parceria com MC Roba Cena.

Ele lançou a canção "Kika Uma Vez, Kika De Novo", parceria com MC PR cujo videoclipe tem mais de 5 milhões de visualização no YouTube. Além dessa música, ele também era intérprete de "Senta Novamente" e "Netflix Pipoca".

Conforme os agentes da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência na na Rua Darcy Vargas, no bairro Pilar, Jotinha já foi encontrado sem vida.