MC Jotinha, de 'Kika Uma Vez, Kika De Novo', morre após tentar apartar briga no Rio

O cantor MC Jotinha, 17 anos, foi morto a tiros nessa terça-feira (16) após uma briga em um bar em Duque de Caixas (RJ). Após ser alvejado a tiros, o funkeiro, cujo nome oficial é Jonathan Gomes de Araújo, morreu ainda no local.

Conforme o UOL, o pai do artista, Jones de Araújo, relatou à TV Record carioca que o filho tentou apartar uma briga entre amigos no estabelecimento, localizado na na Rua Darcy Vargas, no bairro Pilar.

Jotinha foi atingido assim que saiu do local por um homem que o ameaçou com a arma e atirou. O pai dele estava presente nesse momento. Segundo o jornal Extra, o suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a vítima esteja deitada e sem vida quando os agentes chegaram à ocorrência. Em seguida, a perícia foi acionada, e o caso foi registrado e investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Gravadora em luto

A Master Gold, gravadora e produtora que gerenciava a carreira do cantor, lamentou a morte do adolescente em postagem no Instagram. "A empresa encontra-se de luto, juntamente com a família do artista, que, tão jovem, foi responsável por hits nacionais como 'Kika uma vez, Kika de novo', dentre outros", escreveu.

Embora jovem, Jotinha já possuía alguns hits no currículo, que contou com rápida ascensão no fundo do funk.

Ele lançou a canção "Kika Uma Vez, Kika De Novo", parceria com MC PR cujo videoclipe tem mais de 5 milhões de visualização no YouTube. Além dessa música, ele também era intérprete de "Senta Novamente" e "Netflix Pipoca".