Gusttavo Lima é submetido a cirurgia para tratamento de sinusite

O cantor Gusttavo Lima passou por uma cirurgia na última segunda-feira (25) para tratamento de sinusite e adiou para 2 de maio um show que ocorreria em 28 de abril. A informação foi confirmada pela assessoria do sertanejo nessa terça-feira (26).

A equipe informou ainda que o artista foi submetido ao procedimento em um hospital de São Paulo. Da unidade de saúde, ele seguiu para um hotel na capital paulista e deve retornar à Goiânia nesta quarta-feira (27).

O show adiado estava marcado para esta quinta-feira (28) no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, município do Rio Grande do Sul.

A produção do artista reagendou a apresentação para a próxima segunda-feira (2) para que Gusttavo Lima cumpra o repouso orientado pela equipe médica.

Já os demais shows seguem confirmados. O sertanejo se apresenta em Uberaba (29/04) e Ribeirão Preto (30/04).