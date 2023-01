Gusttavo Lima compra carro avaliado em cerca de R$ 8 milhões

O cantor Gusttavo Lima comprou um novo carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 8 milhões. A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao portal g1 nesta sexta-feira (27).

O carro adquirido pelo sertanejo é do modelo Rolls-Royce Cullinan, produzido pela Rolls-Royce Motor Cars. O nome faz referência ao maior diamante já encontrado, o Cullinan.

A assessoria de Gusttavo Lima afirmou que o carro foi comprado nos Estados Unidos, para ser utilizado sempre que o cantor estiver no país.

O sertanejo fez publicações nas redes sociais dentro do veículo, ao lado da esposa Andressa Suita. Ela também mostrou uma parte do veículo em seu perfil no Instagram.

Segundo a Rolls-Royce, o modelo Cullinan foi desenvolvido para direção em estradas e terrenos instáveis. Com quatro monitores, amplificador e e computador de bordo, o veículo apresenta diversos equipamentos tecnológicos.