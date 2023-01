Hackers invadem twitter de Luan Santana e postam foto de ator pornô

A conta oficial de Luan Santana no Twitter foi hackeada na madrugada de sexta-feira (27), fazendo o cantor abrir um boletim de ocorrência em delegacia de crimes virtuais, em São Paulo. O perfil, com mais de 11,7 milhões de seguidores, já foi recuperado.

Durante ataque hacker, duas fotos do ex-ator pornô Kid Bengala foram publicadas, assim como mensagens sobre a invasão. A equipe de Luan recuperou o acesso somente após cerca de dez horas desde o primeiro tuíte do criminoso.

Legenda: Autor do crime relatou que horário foi escolhido porque os assessores estavam dormindo Foto: Reprodução/Twitter

O invasor também alterou a descrição da bio para "cantor e masturbador" e pediu para os seguidores seguirem um novo perfil. Na mensagem, relatava que "direto eu faço zoeiras como essa aqui, prometo q vcs vão gostar".

Conta recuperada

Ao recuperar a conta, assessoria do cantor publicou uma nota oficial, explicando o caso.

“Na madrugada do dia 27/1, o cantor Luan Santana teve sua conta no Twitter invadida. Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe”, disse em comunicado oficial.

“A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de crimes virtuais do estado de São Paulo”, acrescentou, ainda na mesma nota.