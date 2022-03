Gusttavo Lima e Andressa Suita visitam juntos o Santuário de Fátima em Portugal

O cantor Gusttavo Lima e a influenciadora Andressa Suita visitaram juntos, na manhã de sexta-feira (4), o Santuário de Fátima, em Portugal. O sertanejo realiza turnê na Europa e aproveitou o tempo para visitar alguns pontos turísticos.

Andressa Suita postou vídeos no Instagram dos dois caminhando de braços dados pela praça principal do Santuário de Fátima. Gusttavo Lima também publicou fotos do passeio.

O cantor realiza apresentação em Lisboa, nesta sexta-feira (4). Em seguida, no dia 5 de março, ele segue com show em Porto. No dia 6, o sertanejo cumpre agenda em Londres.

Gusttavo Lima é nome presente com turnês na Europa. Ele também já foi atração do evento Villa Mix Lisboa.