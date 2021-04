Grupo coreano StayC faz cover da música 'Café e Amor', de Gusttavo Lima, e chama atenção no Brasil

StayC, um girlgroup de K-pop da Coreia do Sul, viralizou no Brasil após fazer um cover da música "Café e Amor" do sertanejo Gusttavo Lima. Yoon e Sieun, integrantes do grupo, cantam o refrão da canção.

Elas chamaram atenção de brasileiros fãs de sertanejo e de K-pop e foram notadas até pelo próprio Gusttavo Lima, que compartilhou o vídeo em seu Instagram Stories. Fato ocorreu nesta quinta-feira (15).

VEJA O COVER

O cover faz parte de um quadro do canal "1theK" no YouTube chamado "Worldwide Cover". O StayC, composto por seis meninas ainda cantou músicas de diversos países, com artistas como Shawn Mendes, Sia e Dua Lipa.

Conheça o StayC

StayC estreou na Coreia do Sul em 12 de novembro de 2020 com o single "So Bad". Agenciadas pela empresa High Up Entertainment, elas venderam 10 mil cópias somente na primeira semana de estreia.

Elas debutaram inclusive em 21º no World Digital Song Sales chart da Billboard.

Recentemente elas fizeram um comeback com o Single Album "STAYDOM", de faixa-título "ASAP". O grupo é composto por Yoon, Sieun, Seeun, Sumin, Isa e J.