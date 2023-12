Grávida de João Gomes, Ary Mirelle chega para réveillon de Fortaleza e busca cabeleireiro

Nos preparativos para o réveillon 2024, Ary Mirelle está buscando um cabeleireiro em Fortaleza. Ela compartilhou a busca pelos stories do Instagram na tarde deste domingo (31).

"Me indiquem um salão/cabeleireiro(a) aqui em Fortaleza por favor", compartilhou na rede social.

Aos 21 anos, Ary Mirelle está grávida de Jorge, primeiro filho dela com o marido, o cantor de piseiro João Gomes. Ela está em Fortaleza desde o início da tarde deste domingo para acompanhar o artista.

Veja também

João Gomes sobe ao palco já após a virada do ano, na madrugada desta segunda-feira (1º). O artista será uma das atrações do Réveillon de Fortaleza 2024, no Aterro da Praia de Iracema. A entrada do cantor está prevista, segundo a Prefeitura de Fortaleza, para às 3h05.

Além do artista do piseiro, também se apresentam neste domingo Paulo José Benevides, Camila Marieta, Giovana Bezerra, Marina Sena, Ney Matogrosso, Titãs Encontro, Wesley Safadão, Alok e Taty Girl, que encerra o evento que começou na última sexta-feira (29) com show de Roberto Carlos.