Gloria Groove é criticada na web por música em homenagem a Xuxa; internautas a acusam de pedofilia

A cantora Glória Groove está recebendo acusações de pedofilia na web após revelar que iria lançar uma música em homenagem à Xuxa, durante o cruzeiro da Rainha dos baixinhos, nesse sábado (25). A faixa, que chamará Modo Xuxa, estará no próximo álbum de Gloria, Futuro Fluxo, com data de estreia para abril.

A letra da canção, contudo, chamou atenção de internautas. Um internauta escreveu no Twitter "Glória Groove mandou 'malzão' com essa [música] "Modo Xuxa". Não tem como defender, é desistir da música, pedir desculpas pelo vacilo e seguir em frente."

Outro internauta criticou a cantora e relembrou que Xuxa passou anos se defendendo de acusações de pedofilia. "Xuxa passou a vida inteira tendo que se defender de acusação de pedofilia por causa do papel que fez em Amor Estranho Amor. Sem noção total"

Até a publicação dessa reportagem, a artista ainda não se pronunciou sobre o assunto.

LANÇAMENTO "MODO XUXA"

A nova música "Modo Xuxa" foi revelada No Navio da Xuxa, atração em comemoração aos 60 anos da apresentadora. Conforme o Estadão, ainda de acordo com a assessoria da drag, a música contará com uma letra cheia de referências, além da estética de uma Paquita Robótica.

"Confesso que eu estava muito ansiosa pra dividir isso com vocês. É com muito orgulho que eu posso anunciar aqui, neste palco, a próxima música de trabalho do meu álbum Futuro Fluxo. É um projeto pensado com todo amor e carinho, feito pra agradecer e honrar o legado dessa mulher que me ensina tanto sobre a importância de continuar sonhando", disse Glória, emocionada.