Festival Planeta Atlântida divulga line-up para 2023

Um dos maiores festivais de música do Sul do país, o Planeta Atlântida anunciou, nesta segunda-feira (21), todas as atrações da edição de 2023. Com uma vasta diversidade de gêneros musicais, o evento contará com apresentações de artistas de pop, axé, funk, trap, sertanejo, rap, pagode, rock e música eletrônica.

A 26ª edição do festival ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho. Ao longo dos dois dias de evento, passarão pelo festival cantores da cena nacional e internacional, como Vintage Culture, Ivete Sangalo, Matuê, Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Poze do Rodo, Matheus & Kauan e Luan Santana.

Ingressos

A venda de ingressos para o Planeta Atlântida 2023 já está disponível para o público geral no site do evento. Atualmente no quarto lote, os preços variam de R$ 260 a R$1.080.

Confira o line-up completo do Planeta Atlântida 2023

Vintage Culture

Ivete Sangalo

Matuê & 30praum

Jota Quest

Luan Santana

Ludmilla

Luísa Sonza

Jão

Dilsinho

Gloria Groove

Armandinho

DUBDOGZ

Poze do Rodo convida Chefin

Lagum

Vitor Kley

Reação em Cadeia

Matheus & Kauan

Gilsons

Charlie Brown Jr. 30 anos

Melim

Teto & Wiu

Jovem Dionisio

Comunidade Nin-Jitsu

Mochakk

Vera Loca

Priscilla Alcantara

Zaka

Ariel B

Hans Ancina

Guz Zanotto

Gabriel R

Laypold

DJ Cabeção

Pedro Mueller

