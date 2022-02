Farmacêutica diz ter tido filha de Gusttavo Lima e pede teste de paternidade na justiça

O cantor Gusttavo Lima é alvo de uma nova polêmica. A farmacêutica Eloá Soares, 36, de Franca (SP), entrou na Justiça para provar que o sertanejo é pai da filha de 16 anos. Ela aponta ter tido um encontro com o mineiro em setembro de 2004, quando ele tinha 15 anos.

A farmacêutica relatou ao portal GCN, portal de notícias do nordeste paulista e sul mineiro, que conheceu Gusttavo Lima quando ele teria ido participar de uma apresentação na mesma escola de música que ela, na cidade de Franca.

"Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mais depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida", declarou a profissional de saúde ao site.

Contato evitado

O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde Eloá mora com a filha atualmente, e corre sob segredo de Justiça.

"Antes de se casar, ele veio até minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação", declarou Eloá. Segundo a farmacêutica, eles se desentenderam e perderam contato com o cantor após ele trocar de telefone.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor negou a suposta paternidade. Na época citada pela farmacêutica, o cantor Gusttavo Lima tinha 15 anos e não tinha situação financeira para sair viajar por Minas Gerais.

“No ano de 2004 (data em que é citado o primeiro encontro) o cantor Gusttavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede”, diz nota da equipe do cantor.