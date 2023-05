Fã une vozes de Marília Mendonça e Mari Fernandez com Inteligência Artificial e resultado emociona

A cantora Mari Fernandez emocionou os seguidores nas redes sociais, na noite de segunda-feira (22). A cearense recebeu de um fã um vídeo com uma versão de "Quando tem Sentimento" em dueto com Marília Mendonça. O detalhe é que as duas nunca cantaram a letra juntas. A voz da sertaneja foi criada por Inteligência Artificial (I.A) e unida à interpretação da forrozeira por meio de edição.

"Todos vocês sabem que a Marília sempre foi minha maior inspiração para compor e cantar. Dos dois maiores sonhos que tinha: o primeiro, conhecê-la. Deus me deu o prazer. O segundo era ter gravado uma música com ela. Por isso ver esse áudio me deixou muito emocionada!", relatou Mari Fernandez.

Escute a versão de "Quando Tem Sentimento" com Marília Mendonça:

O dueto chama atenção. O timbre e as notas empregadas na canção são semelhantes ao de Marília Mendonça.

Mari Fernandez falou ainda da saudade na cantora. "Por um instante eu lembrei o quanto foi maravilhoso no dia que tive essa oportunidade de conhecê-la. Sei que de onde a Marília estiver ela está orgulhosa de ver o legado que ela deixou aqui para nós, pois ela sempre apoiou e torceu pelo sucesso de todos. Aliás, que saudade da Rainha".

Ainda em texto no Instagram, Mari Fernandez falou das memórias que gostaria de ter criado ao lado de Marília Mendonça. "Ai como eu queria ter tido a felicidade de se encontrar com ela nas estradas, dividir palco e quem sabe até gravar uma música juntas, mas Deus sabe de tudo. Marília você sempre será lembrada no meu coração e no de todos, pra sempre a Rainha de todos os cantos".