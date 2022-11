Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares deixa de seguir e arquiva fotos com o cantor no Instagram

Quase não há mais fotos de Zé Vaqueiro no Instagram da sua esposa, Ingra Soares, que também parou de seguir o cantor. A mulher deixou apenas duas fotos com o artista. Os dois estão juntos há mais de três anos, mas o casamento só veio em outubro do ano passado.

Da união nasceu Daniel Martim, de apenas um ano, apesar de Ingra já ser mãe de Nicolly antes de namorar o cantor.

Ambos se mantêm em silêncio sobre um possível fim do casamento, especulado por internautas, ou outro fator que levou à atitude da esposa nas redes.

Legenda: Ingra Soares manteve apenas duas fotos com o cantor no Instagram. Foto: Reprodução

Casamento

A cerimônia de casamento, que ocorreu em Fortaleza, foi marcado por especulações sobre a relação de Zé Vaqueiro com a mãe, Nara de Sá Marcolino, que não foi convidada para o evento. À época, o artista se pronunciou:

"Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu", declarou pelas redes sociais.

Apesar do mal estar, Ingra postou uma declaração para o esposo na internet.."Fui mãe cedo, onde acreditava que a vida era simples e fácil? mas quem me conhece sabe que sempre trabalhei, estudei e me especializei para dar o meu melhor. Nunca foi fácil, porque nada na minha vida veio de graça eu sempre lutei para criar minha filha e ajudar minha família. Só eu sei! Hoje posso dizer que estou vivendo um sonho, uma realização na minha vida? Encontrei o homem que sempre sonhei", disse.