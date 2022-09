Equipe de João Gomes diz que show em Imperatriz vai acontecer mesmo após polêmica

Fãs do cantor João Gomes da cidade de Imperatriz (MA) podem marcar na agenda, finalmente, a apresentação do pernambucano na região. A confirmação ocorreu após a recusa do Sindicato Rural ao show do artista no festival Pizro devido ao posicionamento político do artista contra o atual presidente do Brasil — no Rock in Rio 2022.

A Associação Atlética Branco do Brasil (AABB) cedeu espaço para realização do evento, no dia 29 de outubro.

No Instagram oficial da festa foi postado arte com as informações da programação: "Estaremos juntos pra fazer o maior evento da história de Imperatriz/MA com Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e João Gomes".

Legenda: Postagem sobre evento em rede social Foto: Reprodução/Instagram

A festa ainda ganhou uma ação solidária em prol de uma instituição de caridade da região. "Em uma ação social junto com AABB, estaremos doando 1 kg de alimento a cada ingresso comprado, para a Associação Pró Idosos de Imperatriz", diz arte sobre evento.

Primeiro local de show rejeitou presença de cantor por questão política

Três membros do Sindicato Rural, local pedido para realização de evento, gravaram um vídeo afirmando que João Gomes desrespeitou o presidente Jair Bolsonaro. O vídeo foi publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (12).

“Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela”, declarou direção de entidade em vídeo.

O pronunciamento aconteceu uma semana depois que o cantor puxou um coro contra Bolsonaro quando se apresentava pela primeira vez no Rock in Rio. Na ocasião, João Gomes foi até o público e gravou um vídeo dizendo “Ei, Bolsonaro”, que foi completado por pelos fãs.