Edson Lima sai de dentro de limão 3D em DVD de retorno na banda Limão com Mel; assista

O cantor Edson Lima e a cantora Adma Andrade gravaram o DVD "Pra Sempre Limão", na noite de quinta-feira (18), em Recife (PE). A clássica cena protagonizada por Batista Lima, ex-cantor da Limão com Mel, saindo de um limão gigante foi reproduzida pelo irmão do forrozeiro.

A cena foi gravada em estúdio. Edson Lima foi colocado saindo de dentro de um grande limão em 3D em seguida. Em vídeo feito por fãs, após exibição de abertura em telão, ele entra no palco da gravação do DVD e canta "Um Sonho de Amor".

Assista:

Em outubro deste ano, o É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — revelou o retorno do cantor a banda Limão com Mel.

Mudança no roteiro do DVD

Legenda: Edson LIma e Adma Andrade dividem duetos em repertório de novo DVD da Limão com Mel Foto: Pedro Pereira/Divulgação

A gravação do DVD da Limão com Mel contou com imprevistos. O primeiro, informado ainda pela noite, foram as ausências de Wesley Safadão e Gusttavo Lima. Em nota foi explicado que as faltas aconteceram por questões de saúde e de logística.

Outros três nomes participaram da produção audiovisual, mesmo não sendo divulgados nas mídias da gravação do DVD. Wallas Arrais, Victor Santos e Nattan cantaram no DVD ao lado de Edson Lima e Adma Andrade.

Veja fotos da gravação:

Legenda: Edson Lima em feat com Nattan Foto: Pedro Pereira/Divulgação

Legenda: Tarcísio do Acordeon ao lado de Adma Andrade e Batista Lima Foto: Luiz Fabiano/Divulgação

Legenda: Xand Avião também participou de DVD da Limão com Mel Foto: Luiz Fabiano/Divulgação

