Dupla Maiara e Maraísa cita 'ferida aberta' sobre não participar de tributo a Marília Mendonça

Maiara e Maraisa se pronunciaram publicamente sobre a ausência em um tributo a Marília Mendonça. O assunto virou polêmica após a negativa da dupla se tornar um motivo de rusga entre as duas artistas e a família de Marília. Em nota, divulgada nesta quarta (31), as duas citaram a participação na homenagem como "acima do suportável".

"Tem muita gente questionando nossa ausência no 'This Is Marília Mendonça'. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", escreveram as irmãs no pronunciamento.

Veja também É Hit Tributo em homenagem ao legado de Marília Mendonça terá shows de Alok e Ludmilla; veja valores É Hit Irmão de Marília Mendonça critica Maiara e Maraísa por não participarem de tributo à cantora

A nota foi enviada ao portal do colunista Leo Dias. A homenagem a Marília deve ocorrer no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, e as atrações do momento ainda não foram oficializadas.

"Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos", pontuaram.

Família fez convite

A dupla foi convidada pela família de Marília, mas as negativas acabaram gerando diversos comentários da mãe e do irmão da artista que faleceu em 2021. Segundo Leo Dias, a recusa partiu inicialmente de Maiara, que citou a impossibilidade psicológica de fazer o show por conta da elevada carga emocional.

João Gustavo, irmão de Marília, disparou várias críticas e até deixou de seguir a dupla. "Neste momento, vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só. Quem tá com a gente são os fãs, não faltou convite", opinou.

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, também resolveu se pronunciar. Sem citar Maiara ou Maraisa, ela fez uma série de Stories no Instagram que foram apontados como uma indireta.

"São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos que conhecemos com quem realmente podemos contar", afirmou na publicação.