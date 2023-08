Dennis DJ se pronuncia após se envolver em polêmica com Kevin O Chris e Anitta

O lançamento do remix do hit "Tá OK", de Dennis DJ e MC Kevin O Chris, em parceria com Maluma e Karol G, nesta sexta-feira (4), segue trazendo polêmicas e algumas envolvendo Anitta. Dennis utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre as "tretas" envolvendo a cantora de Honório Gurgel.

"Gente, não viaja. Sou amigo da Anitta. Respeito a Anitta. A gente se fala praticamente toda semana. Fiz o convite pra ela. A primeira pessoa que passou na minha cabeça de fazer um remix de 'Tá OK' foi a Anitta", disse.

Ainda conforme o DJ, a nova versão foi mostrada em primeira mão para a dona do hit "Vai, Malandra", contudo, ela sugeriu alguns nomes internacionais para participarem do relançamento. Dennis aproveitou o momento para mostrar o print de uma conversa no Whatsapp com Anitta.

Anitta se pronuncia sobre polêmica

Anitta também se pronunciou sobre a polêmica nas redes sociais. A cantora indicada ao Grammy mostrou uma conversa com áudios trocados com Dennis DJ e Kevin O Chris.

O convite de participar no novo lançamento foi negado. Em primeiro momento, ela utilizou o Twitter e negou o que Karol G disse em entrevista. "Olá amores… Anitta aqui… Essa situação que vocês estão bolados comigo… Não é verdade… A informação não procede. Mas gostaria de deixar baixo. Amo vocês, obrigada", escreveu.

Já nos stories, a cantora, que está na Grécia, explicou o que ocorreu e pediu para não criarem teorias da conspiração. "Não tem nada de errado acontecendo. Dennis DJ sempre me tratou com muito carinho e Kevin O Chris, então... Eu amo demais, nem se fala. Rolou conversa, sim, sobre o remix. Falamos pessoalmente com a Karol, falei com o Maluma, falei com o Dennis, todo mundo se falou. Está tudo bem. Fico super honrada de ter recebido convite. Não importa porque não rolou".

Anitta reiterou que o importante é o funk estar "bombando" no mundo inteiro. "Minha intenção em falar que quero fazer o funk ficar famoso no mundo inteiro, não é propriedade minha, não, é para todo mundo tocar, candar, dançar, curtir, amar, não importa se foi eu que fiz ou se não foi", disse.

Em seguida, a artista abriu uma live bastante irritada com a repercussão da polêmica. "Vou explicar a história uma vez aqui e eu não volto mais nessa internet. Acordei com a notícia falando que a menina [Karol] disse que eu não quis e não pude fazer a música por conta de agenda e os fãs começaram a me xingar porque eu não quis fazer a música com ela. Eu só botei lá [na rede social]: 'Gente, a informação não é verdadeira'. Só isso. Eu não falei que não fui convidada, não falei nada. Só pra vocês pararem de me atazanar", começou.

A cantora finalizou informando que fez a ponte entre o DJ e Karol G. "Contei para a Karol que ia ter remix com o Maluma. Aí a Karol foi e falou com o Maluma. E eles juntos, se decidiram e fizeram a música, que está linda! Tá bombando! Tá tudo bem. Não falei que não podia por causa da minha agenda. Eu não quero confusão", concluiu.

Polêmica com MC Kevin O Chris e empresário

Durante o pronunciamento, Dennis também utilizou o vídeo para explicar que é amigo do MC Kevin O Chris. Ainda conforme o artista, Kevin e ele se falam todos os dias. Kevin, inclusive, participou da festa de aniversário de Dennis na casa dele.

O problema, segundo o DJ, foi o fato do MC não ter sido incluído como artista principal da faixa, assim como os demais foram.

"É um cara que eu admiro muito, que eu rasgo elogios o tempo porque é um gênio. Algumas coisas fogem do meu controle e do controle do próprio Kevin. São assuntos burocráticos, de gravadora, mas que eu também falei com o Kevin: 'Estou com você, tá errado'", falou.

Dennis concluiu o vídeo falando que sobre as acusações que teria "tomado" o hit para si feitas pelo empresário do MC. Ele informou que entende o representante do cantor estar estressado, mas garante que há vídeos mostrando o processo de criação em conjunto.

Entenda o caso

O escritório do cantor Kevin o Chris pediu ao YouTube e demais plataformas de áudio para que seja retirada a versão de "Tá Ok" interpretada por Dennis, Karol G e Maluma. A informação foi divulgada pelo Estadão, nesta sexta-feira (4).

O jornal paulista confirmou o pedido com o advogado da Adpar, escritório que representa Kevin O Chris. Segundo publicação, as solicitações de derrubar o remix e o clipe foram feitas às plataformas e também ao produtor de Maluma.

Dudu Traineiras, empresário do MC, usou o Instagram para falar sobre a situação e acabou insultando Dennis.

Dudu Traineras Empresário do MC Dennis, você não é bravo, você é um safado, isso que tu é. Porque essa p**** da música 'Tá Ok' foi o Kevin que escreveu ela, do começo até o final. Tu não tem um pingo na letra, tá?”.

Segundo a defesa de Kevin, a nova faixa e o vídeo não foram autorizados formalmente por Kevin e sua editora em nenhum documento.