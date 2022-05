Conrado, da dupla com Aleksandro, passa por cirurgia para fixação de quadril

O cantor João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, realizou uma cirurgia complementar para fixação de quadril nesta segunda-feira (16). A operação foi realizada após mais de uma semana desde o acidente que vitimou a sua dupla sertaneja Aleksandro, no dia 7 de maio.

Conforme o Boletim Médico compartilhado pelo perfil oficial dos cantores no Instagram, a cirurgia aconteceu pela manhã, sem intercorrências, e Conrado segue com quadro de saúde estável.

Legenda: Boletim médico foi compartilhado no perfil oficial da dupla, no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A nota ainda detalhava que, após a operação, o cantor foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, em São Paulo, a fim de seguir em observação.

Já Júlio Cesar Bigoli Lopes, que também integra a equipe da dupla sertaneja, segue internado no mesmo hospital. Ele tem apresentado quadro febril, estando em diminuição progressiva da sedação.

Boletim Médico "Não necessitou de procedimentos cirúrgicos nas últimas 24 horas. Segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro, em estado grave".

Acidente

O acidente com o ônibus da dupla aconteceu por volta das 10h30 do sábado (7), no km 402,2 da pista com sentido para São Paulo (SP), no momento em que o motorista perdeu o controle e o ônibus capotou.

Ao menos 19 pessoas estavam no veículo. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

O veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde os artistas fizeram show na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP). Na cidade paulista, eles tinham uma apresentação no sábado (7).

Seis pessoas morreram no sinistro, entre elas o cantor Aleksandro. As demais vítimas foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto.

Também faleceram no local, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda. Outras 12 pessoas tiveram ferimentos.