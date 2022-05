Henrique, dupla com Juliano, chora em show ao compartilhar medo de perder a voz; veja vídeo

O cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, se emocionou e chorou diante do estádio do Mineirão lotado, em Belo Horizonte (MG). Em vídeo compartilhado nas redes sociais, no domingo (18), é possível ver o momento em que ele desabafa sobre "medo que teve de perder a voz".

Henrique cantava a música "A maior saudade" quando foi abraçado pela emoção. Além de celebrar o sucesso da música, deu detalhes sobre o problema de saúde que pode afetar a carreira. "Vocês sempre serão a voz do Henrique e Juliano. Muito obrigado", disse.

Henrique Cantor sertanejo "Desculpe ter chorado, minhas lágrimas assim... A gente vive na estrada, vive da música, do nosso sonho, e poder cantar as coisas que a gente sente, já viveu, ou conhece histórias parecidas, e ter vocês cantando me faz ter certeza no impossível".

Conforme o portal Extra, o artista detalhou posteriormente que seu estado de saúde não é grave. Apesar de ter se emocionado com a possibilidade de perda da voz, segue os tratamentos indicados de modo correto.

"É um problema 'simples', mas que tem trazido bastante dificuldade para cantar em alguns shows. É mais repouso. Também estou tomando medicamentos para ajudar a tirar a secreção que está nas vias respiratórias e tratar um refluxo também. O tratamento é antibiótico, corticoide e repouso. Já estou ficando zerado", concluiu ao site.