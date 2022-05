Cantor Henrique, da dupla com Juliano, é procurado pela Justiça, diz colunista

O cantor Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, está sendo procurado pela Justiça por ter agredido um homem na festa de aniversário de Marília Mendonça, em 2018. Segundo colunista do Em Off, a vítima denunciou o artista nas esferas criminal e cível.

O caso aconteceu por volta das 6h com o técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores Thiago Martins da Silva, por acharem que ele queria filmar o evento. O homem, na realidade, estava apenas acessando a galeria de fotos do próprio celular.

Na festa, relatou que foi agredido por Henrique com um soco na boca e atingido por outras seis pessoas.

Thiago Martins Vítima de agressão “Fui abrir a galeria de fotos, um deles tomou o celular da minha mão, me desferiu um soco na boca. Apareceu o Henrique que, ao invés de apartar, me enforcou com muita força, deu soco na cara, passou a mão no meu rosto, me mostrou o sangue e me chamou de otário”.

Acordo para encerrar denúncia

Nas duas denúncias realizadas por Thiago Martins, foi solicitado o pagamento no valor de R$ 50 mil. Ainda segundo a colunista do Em Off, Henrique pagou R$ 7,5 mil para encerrar a primeira denúncia, em meio ao acordo intitulado “Transação Penal”.

No entanto, o chamado na vara cível seguiu em aberto e Henrique não compareceu ao tribunal. Devido à ausência, a Justiça tentou entrar em contato com cerca de quatro momentos, chegando a enviar uma intimação até o endereço da empresa da dupla, localizada em Goiânia.

De acordo com o delegado Antônio André Santos Júnior, a defesa do artista relatou que Henrique se pronunciaria sobre o caso apenas diante do juiz em decorrência de sua agenda com muitos shows.

Além disso, nenhuma das testemunhas ouvidas relataram ter visto a briga entre o cantor e a vítima. O caso não corre em segredo de Justiça.

Resposta de Henrique

Em nota ao site Metrópoles, a equipe do sertanejo relatou que Henrique tem uma vida pública e acusou ser contraditório apontar que a Justiça não consegue encontrar o ator.

"Conforme observado na matéria, Henrique reside há anos em sua fazenda no Tocantins onde sempre esteve à disposição das autoridades, não tendo qualquer motivo para esconder-se ou esquivar-se de nenhuma intimação; de forma que, tão logo comunicado oficialmente, tomará as providências cabíveis”, concluiu.