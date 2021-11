Clipe de Marília Mendonça com dupla do irmão será lançado em dezembro

Antes do trágico acidente aéreo com Marília Mendonça, o jovem cantor Gustavo — irmão da sertaneja — gravou clipe da canção "Calculista" com o parceiro de dupla Dom Vittor e a irmã. No Instagram, os sertanejos anunciaram o lançamento do clipe para o dia 3 de dezembro.

"Calculista demais. Pra ter minha boca e levou uma peça de roupa e não devolveu mais", diz um trecho do refrão da música.

A postagem sobre a música rendeu comentários de vários sertanejos. O cantor Murilo Huff escreveu: "sucesso meus lindos. Que Deus abençoe vocês".

A cantora e compositora Rafaela Miranda disse torcer pela dupla. "Coisa mais linda! Quanto amor! Vocês merecem demais! Estou sempre na torcida pra vocês, sucesso! Moda linda!".

Diferente da irmã, Gustavo atua como segundo voz na dupla com Dom Vittor.