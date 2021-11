Maiara fica emocionada com fã por semelhança com Marília Mendonça

As irmãs Maiara e Maraisa foram surpreendidas pela presença da jornalista Samara Kalil em um show na cidade de Prudente (SP), neste sábado (20). A comunicadora tem os mesmos traços físicos de Marília Mendonça.

Reação de Maiara

Em vídeo publicado por Samara, Maiara desce do palco para cumprimentar fãs e se emociona ao vê-la. "Ela pega na minha mão, olha para mim, desvia o olhar e segura a emoção", contou ela em stories do Instagram.

Samara Kalil Jornalista Que momento, meu Deus!! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar. Maiara e Maraisa obrigada por esse abraço! Um afago pro coração que hoje é só saudade.

Legenda: Samara chegou a entrevistar Marília Mendonça na mesma cidade Foto: Reprodução/Instagram

Samara Kail ainda respondeu comentários maldosos dizendo que ela imitava Marília Mendonça propositalmente.

"Não, gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Tem seis anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência. E isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna", declarou a comunicadora na rede social.