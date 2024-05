Cantor sertanejo morre em acidente dias após assinar primeiro contrato com gravadora

O cantor sertanejo Guilherme Leon, de 32 anos, morreu em um acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Mairinque, São Paulo, na madrugada do último sábado (18). A colisão que vitimou o artista aconteceu dias após ele realizar o sonho de assinar o primeiro contrato com uma gravadora em Goiânia. Ele estava voltando da capital goiana para casa, dirigindo na pista sentido Sorocaba, quando outro carro acessou a contramão e colidiu com o veículo dele. As informações são do jornal O Globo.

Guilherme Leon chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher do cantor, que também estava no carro, teve ferimentos leves e foi levada ao hospital. O motorista do outro veículo admitiu estar alcoolizado no momento do acidente e deve responder por homicídio culposo. Ele invadiu a contramão e fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso pela Polícia Civil de São Paulo após investigações.

Em depoimento à polícia, o condutor alegou ter deixado o local porque também estava ferido e precisava de ajuda médica. A delegacia de Mairinque está à frente das investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Primeiro contrato

Guilherme Leon trabalhava na cena musical há pelo menos três anos. Nas redes sociais, ele compartilhava com os seguidores sua rotina de shows, eventos, parcerias e participações em programas de rádio.

Há três dias, ele publicou uma foto em que aparece comemorando, assinando o primeiro contrato com uma gravadora. “E assim assino meu primeiro CONTRATO. Deus sempre foi fiel e quem espera sempre alcança”, escreveu na legenda.