Cantor sertanejo Léo sofre queimaduras ao ser atingido por fogo de lança-chamas em show

O cantor Léo, da dupla sertaneja Léo e Raphael, sofreu queimaduras após ser atingido por chamas de uma máquina de efeitos especiais durante um show realizado na madrugada desse domingo (8), em Pontal, no Interior de São Paulo.

O próprio artista compartilhou vídeo no Instagram que mostra o momento exato em que as chamas atingem a cabeça dele. Nas imagens, Léo joga o chapéu no chão e, com as próprias mãos, consegue apagar o fogo antes mesmo da chegada da equipe de apoio.

Veja momento de acidente:

Os ferimentos ficaram concentrados principalmente no lado esquerdo do rosto, atingindo a orelha e o nariz, mas de forma leve.

Apesar do susto, segundo Luiz Falco, membro da equipe de produção da dupla, Léo sofreu apenas queimaduras leves e passa bem. Ele foi rapidamente atendido pelos bombeiros presentes no evento.

Lança-chamas estava com defeito

Em relato nas redes sociais, o cantor explicou que a produção havia trocado recentemente as máquinas de efeitos pirotécnicos do show, conhecidas como "fire machines", mas que os novos equipamentos vinham apresentando falhas durante a apresentação.

“Eu até brinquei com o pessoal da equipe, dizendo que as máquinas novas não estavam funcionando. Aí, do nada, funcionou. Justo na hora em que eu menos esperava”, contou Léo.

O cantor afirmou ainda que o operador do equipamento não percebeu a posição dele no palco no momento da ativação. Como resultado, o jato de substância inflamável atingiu diretamente o rosto do artista. “Aquilo grudou, virou tipo um óleo na cara e não saía, ficou pegando fogo. Mas consegui apagar ali na hora”, relatou. Apesar do incidente, Léo continuou o show, que durou cerca de uma hora e 45 minutos.