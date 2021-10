Cantor sertanejo é preso durante show em Goiás por suspeita de crime de receptação

O cantor sertanejo Robson Satto foi preso durante um show realizado em um bar na cidade de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, na noite de segunda-feira (11), segundo a Polícia Militar. O músico tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação. As informações são do portal de notícias G1.

Robson é suspeito por crime de receptação, investigado em Rondônia, e está detido no Complexo Prisional de Aparecida, onde aguarda por audiência de custódia. "Ele estava trabalhando no momento e tinha esse show em Aparecida. Ele cantou duas músicas e os policiais chamaram ele e efetuaram a prisão", conta Ronivon de Souza, irmão do cantor.

O caso está relacionado à compra de uma televisão em 2016, quando o cantor morava em Rondônia, como afirma Ronivon. "Ele estava montando equipamentos para apresentações e acabou comprando sem saber que a TV era furtada. Então, houve o processo e ele deveria ter comparecido em uma audiência, mas já estava morando em Goiânia e deve ter esquecido", explicou o irmão do artista.

Passagens pela polícia

O cantor tem outras passagens pela polícia em estados como Piauí, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Goiás, a maioria por crime de estelionato, como detalha a Polícia Militar. A apuração do G1 lembra que, em 2018, uma ex-namorada do artista chegou a denunciá-lo por agressão na Lei Maria da Penha.

O processo registra que Robson Satto não aceitava o fim do relacionamento e agrediu a namorada com dois socos no rosto. A mulher conseguiu uma medida protetiva contra ele.

